Attacco anti-semita a Boulder | 12 feriti e bombe molotov inesplose

Un attacco anti-semita a Boulder ha lasciato 12 feriti e una scia di paura. Le bombe molotov, simbolo di violenza inaccettabile, si inseriscono in un trend preoccupante di crescente antisemitismo negli Stati Uniti, che sta facendo riemergere un dibattito cruciale sulla tolleranza e il rispetto. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare contro l'odio e promuovere la solidarietà tra le comunità .

Il numero di feriti dell'attacco anti-semita a Boulder, in Colorado, è salito a 12. Lo ha dichiarato il procuratore distrettuale Michael Dougherty in una conferenza stampa. Le autorità hanno anche riferito che l'autore dell'attentato, Mohamed Sabry Soliman, aveva 16 bombe molotov che sono rimaste inesplose oltre a quelle lanciate sulla folla. L'uomo rischia l' ergastolo, il massimo della pena per i crimini di odio, ha precisato il procuratore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco anti-semita a Boulder: 12 feriti e bombe molotov inesplose

quotidiano.net scrive: A Boulder, l'attacco anti-semita ha causato 12 feriti. Mohamed Sabry Soliman rischia l'ergastolo per crimini di odio.

Lo riporta msn.com: Otto persone sono rimaste ferite a Boulder in Colorado, negli Stati Uniti, quando un uomo con un lanciafiamme improvvisato ha aperto il fuoco sulla folla che ...

Secondo ansa.it: "Scioccato dal terribile attacco terroristico antisemita contro gli ebrei a Boulder, in Colorado": lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar. "Questo è puro antisemitismo, alimen ...