Un attacco drammatico al centro di Boulder scuote gli Stati Uniti, evidenziando crescenti tensioni legate al conflitto israelo-palestinese. Sei persone anziane ferite in una manifestazione pro Israele rappresentano un triste segnale di come le divisioni globali possano riversarsi nelle nostre comunità. Questo episodio ci ricorda l'importanza del dialogo e della comprensione reciproca in un momento in cui il mondo sembra più polarizzato che mai.

Sei persone, di età compresa tra 67 e 88 anni, sono rimaste ferite nell'attacco di ieri pomeriggio a Boulder, in Colorado, contro una manifestazione pro Israele: lo ha annunciato l'agente speciale dell' FBI, Mark Michalek, confermando che il sospetto responsabile è stato sentito gridare "Palestina libera" durante l'attacco. Si tratta di Mohamed Sabry Soliman, un 45enne, che era armato di un "lanciafiamme artigianale e un dispositivo incendiario", ha proseguito Michalek durante una conferenza stampa trasmessa su YouTube. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco a Boulder: sei feriti durante manifestazione pro Israele, sospetto arrestato

