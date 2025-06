Attacchi israeliani a Gaza 54 morti in 24 ore

Nelle ultime 24 ore, la situazione a Gaza si è ulteriormente aggravata, con 54 vite spezzate da attacchi israeliani. Tra le vittime, almeno 35 palestinesi in fila per ricevere cibo. Questo tragico evento mette in luce la sempre più drammatica crisi umanitaria nella regione, nel contesto di un conflitto che continua a risucchiare speranze e diritti. È tempo di riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a un futuro di pace.

Almeno 54 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza dalle prime ore di domenica: lo ripota Al Jazeera, che cita fonti mediche. Il totale include almeno 35 palestinesi uccisi mentre aspettavano il cibo vicino a due centri di distribuzione di aiuti umanitari allestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), tra cui quello di Rafah, nel sud della Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi israeliani a Gaza, 54 morti in 24 ore

Leggi anche Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

