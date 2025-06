Atletico Madrid ufficiale il rinnovo di Griezmann | la decisione sulla durata il comunicato

L'Atletico Madrid ha ufficializzato il rinnovo di Antoine Griezmann, un passo che segna la continuità della storica bandiera colchonera. In un periodo in cui i club cercano stabilità e identità, mantenere un talento del calibro di Griezmann è un segnale forte. La sua determinazione e il legame con i tifosi rappresentano un esempio di autenticità nel mondo del calcio moderno, dove il mercato è sempre più volatile. Rimanete sintonizzati per scoprire come influenzerà la stagione!

L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul rinnovo di contratto di Antoine Griezmann con i colchoneros. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Antoine Griezmann, storica bandiera dei colchoneros. COMUNICATO – «Antoine Griezmann e l’Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per rinnovare il contratto del calciatore francese fino al 30 giugno 2027. L’attaccante è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Griezmann: la decisione sulla durata, il comunicato

Leggi anche ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fernando Torres rinnova con l'Atletico Madrid: guiderà ancora la squadra B; Ufficiale il rinnovo di De Gea; Antoine Griezmann Rinnova con’Atlético Madrid fino al 2027; Fiorentina, ufficiale il rinnovo di De Gea: la durata del nuovo contratto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Atletico Madrid, UFFICIALE il rinnovo di Pablo Barrios

Lo riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 3 Il canterano Pablo Barrios rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2030, confermando le aspettative dei tifosi e della dirigenza. Un rinnovo atteso L’Atletico Madrid ha ufficializzato ...

Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo del talento Pablo Barrios fino al 2030

Da tuttomercatoweb.com: Continua la pioggia di rinnovi in Liga, con l’Atletico Madrid che ha involontariamente “risposto” al prolungamento di Raphinha con il.

Atletico Madrid-Fernando Torres, amore infinito. L’ex attaccante rinnova, guiderà ancora la squadra B

Come scrive calcionews24.com: Atletico Madrid-Fernando Torres, amore infinito. L’ex attaccante rinnova, guiderà ancora la squadra B Ufficiale il rinnovo di Fernando Torres, ex icona da giocatore dell’Atletico Madrid, e attuale all ...