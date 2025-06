Atletico Madrid ufficiale | Griezmann rinnova fino al 2027

L'Atletico Madrid e Antoine Griezmann continuano il loro cammino insieme: il talentuoso attaccante francese ha rinnovato fino al 2027. In un calcio sempre più dominato dai trasferimenti milionari, questa scelta sottolinea l'importanza della continuità in un progetto solido. Griezmann rappresenta non solo un pilastro tecnico, ma anche un simbolo di una filosofia di squadra che punta a restare competitiva ai massimi livelli. Rimanete sintonizzati per seguire la sua avventura!

L’Atletico Madrid e Antoine Griezmann insieme per altre due stagioni, con il contratto dell’attaccante francese che è stato ufficialmente rinnovato fino al 2027. Antoine Griezmann ha rinnovato il contratto, in precedenza con scadenza nel 2026, che lo lega all’Atletico Madrid fino al 2027. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. Il giocatore francese e il club madrileno hanno respinto, in questo modo, le tante voci di mercato che davano per imminente il suo trasferimento negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UFFICIALE - Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2027; Antoine Griezmann Rinnova con’Atlético Madrid fino al 2027; Dalla Spagna: l'Atletico Madrid punta Lautaro Martinez se dovesse partire Griezmann; Come si è qualificato l'Atletico Madrid al Mondiale per Club?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Griezmann-Atletico Madrid, la storia continua: ufficiale il rinnovo

Lo riporta calciomercato.com: Antoine Griezmann e l`Atletico Madrid, la storia d`amore continua: è ufficiale il rinnovo. I Colchoneros hanno annunciato il prolungamento di contratto dell`attaccante.

Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo di Griezmann: la decisione sulla durata, il comunicato

Da calcionews24.com: L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul rinnovo di contratto di Antoine Griezmann con i colchoneros. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato dell’Atletico Madrid sull’arrivo di Antoi ...

UFFICIALE - Atletico Madrid, Griezmann rinnova fino al 2027

Segnala napolimagazine.com: Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. "L'attaccante è entrato a far parte del nostro club nel 2014/15 e, dopo nove stagioni con l'Atletico è i ...