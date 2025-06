Atletico Ascoli | incontri decisivi per conferme e cessioni in vista della nuova stagione

Inizia una settimana cruciale per l'Atletico Ascoli, pronto a definire il futuro della squadra in vista della terza stagione consecutiva in Serie D. Con incontri chiave per valutare conferme e cessioni, la societ├á ├Ę determinata a costruire un roster competitivo. Un punto interessante? La possibilit├á di scoprire nuovi talenti locali potrebbe rivelarsi il segreto per risollevare le sorti del club. Sar├á l'inizio di un nuovo capitolo?

Si apre una settimana importante in casa Atletico Ascoli. Da domani infatti la società, che già da alcune settimane è al lavoro per pianificare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D, comincerà ad incontrare anche i calciatori della rosa per valutare conferme e cessioni. Le ambizioni della compagine del patron Graziano Giordani sono ben note e la mancata qualificazione ai playoff nel campionato appena terminato non è stata accettata certo con il sorriso. Vero che gli spareggi di Serie D sono decisamente poco utili per sperare di conquistare un posto in Serie C e anche lo stesso Teramo che quest'anno li ha vinti, ha davvero poche speranze di poter coronare il sogno promozione.

Leggi anche Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali - Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

