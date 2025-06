Atletica oggi Meeting Rovereto 2025 | orari tv programma streaming C’è Andy Diaz!

Stasera l’atletica si accende al Meeting di Rovereto 2025, un evento che promette emozioni forti grazie alla presenza di campioni come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Questa edizione, parte del Silver Continental Tour, è un'opportunità imperdibile per gli appassionati. Scopri le nuove generazioni di atleti che stanno scrivendo la storia dello sport italiano! Non perdere l’occasione di seguire in diretta il talento in azione!

Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest’anno nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics. L’evento verrà impreziosito dalla partecipazione di alcune stelle dell’atletica italiana come i medagliati olimpici di Parigi Nadia Battocletti e Andy Diaz. La formidabile trentina, regina del mezzofondo europeo, si metterà alla prova sulla distanza dei 1500 metri in un contesto di alto livello con al via tra le altre l’australiana Linden Hall, la statunitense Helen Schlachtenhaufen e l’etiope Netsanet Desta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, Meeting Rovereto 2025: orari, tv, programma, streaming. C’è Andy Diaz!

