Grande giornata per l'atletica italiana ai Campionati Nazionali Universitari! Con un lancio da 70,08 metri, Sara Fantini conferma il suo talento e torna a brillare. Ma non è solo lei: Desalu continua a stupire, dimostrando che il nostro sport sta vivendo una nuova era di successi. Un segnale che il futuro dell'atletica azzurra è luminoso e ricco di promesse. Rimanete sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

Torna sopra i settanta metri Sara Fantini ai Campionati Nazionali Universitari. La carabiniera emiliana, oro europeo del martello e in gara per il Cus Parma, è la protagonista principale della rassegna ad Ancona con 70,08 al primo lancio. In chiave azzurra da segnalare anche l'esordio stagionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Atletica, nuovo successo per Desalu: bene anche la Fantini

