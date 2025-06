Atletica Nadia Battocletti firma il personale e trionfa nei 1500 del Palio della Quercia

Nadia Battocletti continua a scrivere la sua storia nel mondo dell'atletica, firmando un personale strabiliante nei 1500 metri del Palio della Quercia con 3:58.15. Il suo trionfo non è solo un successo individuale, ma un riflesso del crescente talento italiano nell'atletica leggera. In un periodo in cui le donne stanno conquistando sempre più spazi nello sport, Battocletti si afferma come una stella luminosa da seguire. Il futuro è tutto da scoprire!

I 1500 metri piani femminili del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera vengono vinti da Nadia Battocletti, che condisce il successo con un bel riscontro cronometrico, dato che l’azzurra sigla il nuovo primato personale con il tempo di 3:58.15. L’unica a restare in scia all’italiana è l’ australiana Linden Hall, che chiude alla piazza d’onore in 3:58.70, a 0.55 dall’azzurra. Nessuna tra le altre atlete in pista chiude sotto il muro dei 4? di gara: sale sul gradino del podio la statunitense Helem Schlachtenaufen, terza in 4:00.69. Molto più staccate le restanti contendenti, che reggono il ritmo e l’accelerazione di Battocletti: a regolare il gruppo, in quarta posizione, è l’altra statunitense Danielle Jonas in 4:03. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Nadia Battocletti firma il personale e trionfa nei 1500 del Palio della Quercia

