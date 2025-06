Atletica Battocletti sfiora il record italiano nei 1500 a Rovereto! Bene Diaz e Weir pioggia di personali tra 400 e 800

Il Meeting di Rovereto 2025 si è concluso con emozioni forti, segnate dalle performance strabilianti degli atleti, tra cui Nadia Battocletti, che ha sfiorato il record italiano nei 1500 metri. In un periodo in cui l'atletica italiana sta vivendo un rinascimento, i risultati personali di Diaz e Weir nei 400 e 800 metri confermano un trend di crescita. Un evento che fa ben sperare per il futuro del nostro sport!

Va in archivio con alcuni spunti molto interessanti per l’Italia il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che fa parte del circuito Silver Continental Tour di World Athletics. Nadia Battocletti ha dato spettacolo nei 1500 metri, probabilmente la gara più attesa di giornata, migliorando di un secondo il personale e sfiorando il record italiano una settimana dopo aver ritoccato il suo primato nazionale dei 3000 in Diamond League a Rabat. La padrona di casa trentina, protagonista di un’accelerazione impressionante all’ultimo giro che le ha consentito di superare l’australiana Linden Hall (3:58. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Battocletti sfiora il record italiano nei 1500 a Rovereto! Bene Diaz e Weir, pioggia di personali tra 400 e 800

Leggi anche Atletica, Battocletti e Fabbri illuminano il cast azzurro a Rabat in Diamond League - L'atletica italiana si distingue a Rabat nella Diamond League 2025, con protagonisti Battocletti e Fabbri che illuminano il cast azzurro.

Su questo argomento da altre fonti

Atletica, Battocletti sfiora il record italiano nei 1500 a Rovereto! Bene Diaz e Weir, piovono record personali tra 400 e 800

Secondo oasport.it: Va in archivio con alcuni spunti molto interessanti per l'Italia il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia ...

Atletica, Nadia Battocletti firma il personale e trionfa nei 1500 del Palio della Quercia

Da oasport.it: I 1500 metri piani femminili del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera vengono vinti da Nadia Battocletti, che condisce il successo con un bel ...

Rovereto: Battocletti 3:58.15, Weir 21,84

Come scrive fidal.it: Il Golden Gala Pietro Mennea è sempre più vicino e Nadia Battocletti è al top. A Rovereto, nel Palio Città della Quercia, si migliora fino a 3:58.15 nei 1500 metri, a soli quattro centesimi dal record ...