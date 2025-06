Atletica Andy Diaz vince il triplo nel Palio della Quercia con un solo salto valido

Un solo salto è bastato a Andy Diaz Hernandez per trionfare nel triplo al Palio della Quercia 2025. Con una prestazione da 17.04 metri e un vento favorevole di 1.0 m/s, l’azzurro ha dimostrato che a volte la qualità supera la quantità. In un periodo in cui le emozioni dell’atletica leggera affascinano il pubblico, questo straordinario risultato riaccende i riflettori su un talento che promette di sorprenderci ancora!

A Rovereto l’ azzurro Andy Diaz Hernandez vince con un solo salto valido la gara del triplo maschile del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera: basta il secondo balzo a 17.04, con 1.0 ms di vento a favore per archiviare la gara in proprio favore. Un nullo in avvio, poi passati tutti gli altri salti fino al termine della gara, dato che nessuno lo ha più scavalcato. Alle sue spalle si piazza il tedesco Max Hess, per pochi minuti in testa alla gara con 16.63 nella prima serie, ritoccato a 16.82 nella seconda, prima del salto del successo dell’azzurro, riconquistando la piazza d’onore nell’ultima serie con 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Andy Diaz vince il triplo nel Palio della Quercia con un solo salto valido

Leggi anche Atletica, Nadia Battocletti e Andy Diaz le stelle azzurre più attese a Rovereto per il Palio della Quercia - Rovereto si prepara a brillare! Il Palio della Quercia, in programma il 2 giugno, vedrà protagonisti i nostri campioni Nadia Battocletti e Andy Diaz, pronti a conquistare il pubblico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Atletica, Nadia Battocletti e Andy Diaz le stelle azzurre più attese a Rovereto per il Palio della Quercia; Atletica, tutti gli italiani per il Golden Gala: Furlani, Battocletti, Simonelli e Fabbri stelle a Roma; Atletica, Federico Riva firma un tempo brillante all’esordio. Giada Carmassi sotto i 13”; Atletica, Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso tengono a battesimo la Grand Slam Track. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atletica, Andy Diaz vince il triplo nel Palio della Quercia con un solo salto valido

Riporta oasport.it: A Rovereto l'azzurro Andy Diaz Hernandez vince con un solo salto valido la gara del triplo maschile del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera: ...

Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz: orari, programma, streaming

Scrive oasport.it: Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest'anno nel circuito ...

Diaz vince l'oro nel triplo agli Europei indoor: "Finalmente l'inno di Mameli". E Dallavalle è di bronzo

Da corrieredellosport.it: APELDOORN (OLANDA) - Dopo l'oro sfumato per Mattia Furlani, argento nel salto in lungo agli Europei Indoor di Atletica ad Apeldoorn ... (bronzo con 17,19). Andy Diaz d'oro nel triplo: "Finalmente ...