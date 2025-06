Atalanta vicina la scelta del dopo Gasperini | contatti con Thiago Motta le ultime

L'Atalanta è pronta a voltare pagina dopo il saluto di Gasperini, avviando trattative con Thiago Motta. In un calcio in continua evoluzione, dove le idee fresche sono fondamentali, la scelta del nuovo mister potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per i bergamaschi. L'interesse per un allenatore come Motta, che ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, potrebbe essere la chiave per tenere viva l’ambizione europea del club.

Il saluto di mister Gasperini all`Atalanta ha reso ufficiale una notizia che i Percassi sapevano già. Per questo da qualche settimana a Zingonia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Bergamo in festa: Atalanta vicina alla Champions League contro la Roma di Ranieri - Questa sera Bergamo potrebbe brindare a un nuovo traguardo calcistico, la quinta qualificazione in Champions League, ma con un tono sobrio in segno di rispetto per il lutto recente di Riccardo Claris.

Cosa riportano altre fonti

Gasperini alla Roma? Dai contatti nel 2019 alla fumata bianca vicina: cosa succede e cosa manca; Gasperini ai saluti con la Dea. Dopo nove anni vicino il divorzio con l'Atalanta; Milan, è Motta il piano B dopo Allegri. Gasperini si allontana dall’Atalanta: la Roma ci prova. E in A torna di moda Sarri; DAZN - Accomando: Atalanta, Gasperini sempre più vicino alla Roma, spunta il sostituto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta, vicina la scelta del dopo Gasperini: contatti con Thiago Motta, le ultime

Lo riporta calciomercato.com: Il saluto di mister Gasperini all`Atalanta ha reso ufficiale una notizia che i Percassi sapevano già. Per questo da qualche settimana a Zingonia la dirigenza sta.

Juve o Atalanta? Pioli ha deciso, la chiave è il ds

Da calciomercato.it: Stefano Pioli sembra essere sempre più vicino a firmare con un club di Serie A: il direttore sportivo è decisivo ...

Gasperini lascia l’Atalanta e va a Roma (dopo aver rifiutato la Juventus)

Lo riporta ilsole24ore.com: Dopo la decisione di Conte di restare a Napoli e il ritorno di Allegri al Milan, il mercato degli allenatori continua a riservare sorprese ...