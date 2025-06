Atalanta i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca

L'Atalanta è pronta a riscrivere la sua storia! Con i ritorni di Scalvini e Scamacca, due protagonisti del trionfo azzurro di Dublino, il club bergamasco si prepara a riprendersi ciò che è stato perso. In un calcio sempre più competitivo, la resilienza dei giocatori torna protagonista: la forza di rialzarsi dopo infortuni gravi rappresenta una nuova linfa vitale per la Dea. Non perdere le emozioni di questa rinascita!

Bergamo, 2 giugno 2025 – I primi due veri colpi del mercato dell’Atalanta saranno due azzurri, due eroi del trionfo di un anno fa a Dublino, i due grandi assenti di questa stagione: Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca. Entrambi indisponibili nell’annata appena terminata, entrambi per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Che aveva fermato il 21enne difensore palazzolese esattamente un anno fa, era il 2 giugno 2024, nel finale del recupero contro la Fiorentina. Sei mesi dopo il rientro in campo. Per Scalvini una manciata di presenze tra novembre e gennaio, in mezzo però due infortuni alla spalla sinistra, il secondo più grave a fine gennaio, con la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico che ha chiuso anticipatamente la sua stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca

Leggi anche De Luca regala il pareggio nel finale (con i primi punti in trasferta): Genoa Atalanta 2013-2014 - Nel 2013-2014, l'Atalanta ottiene un prezioso pari contro il Genoa grazie a Giuseppe De Luca, che segna nel finale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini alla Roma, ci siamo. Ma non si possono escludere altri colpi di scena…; Genoa-Atalanta 2-3: Retegui supera Pippo Inzaghi, ma i rossoblù si arrabbiano; Maldini si accende, ma solo per due minuti. Carnesecchi para anche l’impossibile; Femminile Giovanissimi/La femminile FC Alghero alla DeAcademy. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca

Lo riporta msn.com: I due azzurri un anno fa avevano un valore di mercato tra i 40 e i 50 milioni: al raduno di luglio saranno pronti per ripartire ...

Sarri-Gasperini, è già derby: sfide rocambolesche, colpi di scena e tanti gol

Riporta msn.com: Una città in fermento. Roma è pronta ad accogliere due grandi protagonisti del calcio italiano degli ultimi anni, sognando già un derby che promette grande spettacolo. Da una parte Maurizio Sarri, dal ...

Dall’Atalanta al Milan, che colpo: il Diavolo torna grande

Lo riporta calcionow.it: La ‘Dea’ nell’Olimpo del calcio (la Champions League), il ‘Diavolo’ fuori dalle coppe europee. L’Atalanta e il Milan si apprestano a concludere la stagione con umori contrapposti. Gli orobici, già sic ...