Assegnazione provvisoria docenti | chi può chiedere di tornare vicino casa?

L'assegnazione provvisoria dei docenti è un tema scottante, soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti nel mondo della scuola. Con il nuovo contratto di mobilità 2025/28, non solo si apre la possibilità di tornare vicino casa, ma anche di avere punteggi speciali per chi ha familiari da assistere o problemi di salute. Scopri quali sono le novità e preparati a far sentire la tua voce: la tua carriera e il tuo benessere possono dipenderne!

Concluse le operazioni di mobilità, cresce l'attesa per le nuove regole sull'assegnazione provvisoria dei docenti per il 202526. In base al contratto di mobilità 202528, ecco chi può fare domanda, in quali casi è ammessa la deroga al vincolo triennale e quali punteggi spettano per l'avvicinamento a familiari o per motivi di salute

