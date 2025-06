Asse Inter-Real maxi affare | tre giocatori coinvolti

L'Inter è pronta a rivoluzionare la sua rosa, con tre giocatori sul tavolo in un maxi affare che potrebbe segnare una nuova era. Dopo il deludente cammino in Champions League, i nerazzurri stanno puntando su rapporti solidi con le squadre spagnole per rinforzarsi. Questo potrebbe essere il momento giusto per scrivere una nuova storia di successi sul campo. Rimanete sintonizzati, il calciomercato sta per infiammarsi!

I rapporti fra i nerazzurri e gli spagnoli sono ottimi e per questo motivo non è da escludere che ci possa essere una operazione importante L' Inter è pronta a pensare al futuro dopo il flop in Champions League. I nerazzurri nelle prossime ore scioglieranno i dubbi sulla panchina e poi si penserà al calciomercato. In viale della Liberazione si proverà a convincere Inzaghi a restare, ma per il momento la separazione sembra essere l'ipotesi principale. Naturalmente Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per andare a rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico.

