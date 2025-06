Assaggio d' estate sole e primo caldo | le previsioni del tempo su Bari e provincia

L'estate bussa alle porte di Bari e provincia, portando con sé un assaggio di sole e caldo che risveglia la voglia di vivere all'aria aperta! Questa settimana, grazie all'alta pressione, ci attende un clima ideale per gite al mare e pic-nic con gli amici. Un'opportunità perfetta per riscoprire il nostro territorio e abbracciare la dolce vita pugliese. E voi, come trascorrerete queste giornate estive?

Sarà una settimana all'insegna del sole e del caldo su Bari e provincia, per un inizio di giugno dal sapore d'estate. In base alle previsioni degli esperti di 3BMeteo.com, l'alta pressione resterà costante sul territorio pugliese, portando condizioni di tempo miti e con temperature in rialzo. Per. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Assaggio d'estate, sole e primo caldo: le previsioni del tempo su Bari e provincia

