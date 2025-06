Aspettando la HF Lancia protagonista al Rally Due Valli

Il 43° Rally Due Valli ha trasformato Verona in un palcoscenico di adrenalina e passione automobilistica! La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF ha brillato, dimostrando la sua potenza su un tracciato che sfida anche i piloti più esperti. Questo evento non è solo una gara, ma un simbolo del ritorno della Lancia nel cuore degli appassionati, in un momento in cui il motorsport italiano riprende slancio. Chi sarà il prossimo a conquistare la scena?

Lancia protagonista del 43° Rally Due Valli che ha acceso Verona con la seconda tappa del Trofeo monomarca, in occasione della quarta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Due giornate intense che hanno visto la nuova Ypsilon Rally4 HF affrontare uno dei percorsi più tecnici del panorama nazionale, con otto prove .

