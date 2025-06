AslTo5 attivo un day service pediatrico a Chieri | funzionerà nel periodo estivo

Un passo avanti per la salute dei più piccoli: dal 15 giugno al 15 settembre 2025, l'ospedale Maggiore di Chieri attiverà un day service pediatrico. Questa iniziativa non solo risponde a un bisogno concreto, ma si inserisce in un trend crescente di attenzione verso la salute infantile, soprattutto nei mesi estivi. Con accesso diretto e senza lunghe attese, i genitori potranno contare su cure tempestive e specializzate. Un'estate all'insegna del benessere!

All'ospedale Maggiore di Chieri sarà attivato sperimentalmente, nel periodo estivo, un nuovo servizio ambulatoriale di pediatria ad accesso diretto. Dal 15 giugno al 15 settembre 2025 verranno sospese le attività di due posti letto della degenza pediatrica, come negli anni passati, e verrà.

