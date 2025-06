Ascolti TV domenica 1 giugno | chi ha vinto tra Makari La notte nel cuore e Audiscion

Domenica 1 giugno si è svolta una battaglia all'ultimo ascolto tra la replica di "Makari 3", la turca "La notte nel cuore" e "Audiscion" di Rai2. In un panorama televisivo sempre più competitivo, quali storie riescono a conquistare il pubblico? Gli ascolti rivelano non solo chi ha trionfato, ma anche le preferenze di un'Italia in cerca di emozioni. Scopri i dettagli di questa sfida avvincente!

Chi ha vinto tra la replica della serie Makari 3 proposta da Rai1, la fiction turca La notte nel cuore trasmessa da Canale5 e Audiscion programma di Rai2. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di domenica 1 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Ascolti TV domenica 11 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco 3, Lo show dei record e Che tempo che fa - Domenica 11 maggio ha visto un acceso scontro tra tre programmi di successo: la terza edizione de

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascolti tv ieri 25 maggio: Ranucci si scatena (grazie a Fazio), Enrico Papi sorprende, Toffanin chiude senza botto; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino sfiora il 32%,Carlo Conti piace, Bocelli (in replica) sul p; Ascolti tv, il disastro dell'Inter contro il PSG in Champions vola al 35.1% di share. Tv8 festeggia; Ascolti tv ieri domenica 18 maggio: chi ha vinto tra Amici di Maria De Filippi e Che tempo Che fa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ascolti TV domenica 1 giugno: chi ha vinto tra Makari, La notte nel cuore e Audiscion

Da fanpage.it: Chi ha vinto tra la replica della serie Makari 3 proposta da Rai1, la fiction turca La notte nel cuore trasmessa da Canale5 e Audiscion programma di Rai2 ...

Ascolti tv domenica 25 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco e La notte nel cuore

Scrive fanpage.it: Chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco in onda su Rai 1 e una nuova puntata della serie turca La notte nel cuore, trasmessa su Canale 5 ...

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 1°giugno su Italia Uno

Si legge su msn.com: Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, domenica 1° giugno, torna, in prima serata su Italia 1 “Sarabanda Celebrity”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il ...