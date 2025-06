ascolti tv dell 1 giugno la sfida è tra audiscion e sarabanda celebrity

Il 1° giugno, la TV italiana ha vissuto una serata di grande competizione: da un lato, Audiscion, condotto da Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross su Rai2, dall’altro Sarabanda Celebrity con Enrico Papi su Italia1. Due format freschi e frizzanti che si inseriscono in un trend di riscoperta del varietà televisivo. Chi avrà conquistato il cuore del pubblico? Non perdere l'occasione di scoprire quale show ha brillato tra le stelle della prima serata!

Una gara degli ascolti agguerrita quella di domenica 1 giugno, tra comicità, divertimento, film e serie tv. Il palinsesto della serata era molto variegato e ha visto sfidarsi due nuovi programmi di intrattenimento: da un lato su Rai2 Elisabetta Gregoraci insieme Gigi e Ross ha condotto lo show comico Audiscion, dall’altro su Italia1 Enrico Papi è tornato in prima serata con il quiz musicale Sarabanda Celebrity. Sulle altre reti le proposte erano diverse: su Rai1 – per la gioia di tutti i fan della fiction – è tornato Màkari, con le repliche della terza stagione. Su Rai3, come ogni domenica, l’appuntamento era con Sigfrido Ranucci e le inchieste di Report, mentre su Rete4 c’erano le interviste di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca. 🔗 Leggi su Dilei.it