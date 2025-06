Ascolti TV 2 giugno 2025

Il 2 giugno 2025, l'Auditel ha registrato ascolti da capogiro per le principali reti italiane. In un periodo in cui la televisione si reinventa sempre più, con format innovativi e un'attenzione crescente verso la qualità dei contenuti, la serata ha messo in luce i programmi che sanno catturare il pubblico. Spicca, tra tutti, un interessante trend: i reality continuano a dominare, dimostrando come il bisogno di autenticità e connessione sia sempre più forte nel mondo attuale. Non perdere

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 2 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Lunedì 2 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 2 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Lunedì 2 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Lunedì 2 giugno: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Ulisse: il piacere della scoperta Rai 2 Serie C Rai 3 Lo stato delle cose Rete 4 QUARTA REPUBBLICA Canale 5 IL VOLO – TUTTI PER UNO – Viaggio nel tempo Italia 1 FBI: MOST WANTED – L’AVVELENATORE – 1aTV LA7 100 minuti – AMERICAN PSYCHO TV8 Gialappashow – Stagione 5 Episodio 9 – Gialappashow S. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 2 giugno 2025

