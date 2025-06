Ascoli | attesa per l' ammissione in Serie C tra indagini e preoccupazioni

L'Ascoli è in attesa di un verdetto cruciale per il suo futuro calcistico. Venerdì 6 giugno si avvicina e la Covisoc sta esaminando la situazione del club, mentre i vertici lavorano per garantire l'ammissione in Serie C. In un contesto calcistico italiano sempre più competitivo, la resilienza e la strategia societaria possono fare la differenza. Riuscirà il Picchio a volare alto e tornare protagonista nel panorama calcistico? La risposta è a un passo.

L’Ascoli si avvia verso il fatidico termine di venerdì 6 giugno che consentirà di capire se il club di corso Vittorio Emanuele verrà ammesso al prossimo campionato di serie C. La situazione del Picchio è al vaglio della Covisoc e proprio in queste ore gli attuali vertici societari stanno cercando di rispondere, sotto la regia del direttore generale Domenico Verdone, agli obblighi imposti per ottenere il semaforo verde. Negli ultimi giorni ad accrescere la preoccupazione dei tifosi è stata la notizia, già trattata con largo anticipo su queste colonne nei mesi scorsi, sulla contabilizzazione di crediti fiscali relativi al periodo settembre 2024 - febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli: attesa per l'ammissione in Serie C tra indagini e preoccupazioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascoli Calcio, le novità e gli step burocratici per l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026; Antenucci: Mi piacerebbe rimanere nel calcio e alla Spal, sono in attesa; LIVE ISCRIZIONI SERIE C, tutti gli AGGIORNAMENTI: la Lucchese oramai nel baratro, Foggia trema, attesa Triestina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ascoli: attesa per l'ammissione in Serie C tra indagini e preoccupazioni

Da msn.com: L'Ascoli attende il verdetto della Covisoc per la Serie C, tra indagini su crediti fiscali e sconfitte del vivaio.

Ascoli: rischio esclusione dalla serie C per problemi economici e debiti

msn.com scrive: L'Ascoli rischia l'esclusione dalla serie C se non regolarizza l'iscrizione entro il 6 giugno. La famiglia Pulcinelli deve risolvere i debiti.

La Samb completa l'iscrizione alla Serie C, attesa per il via libera della Lega Pro

Scrive msn.com: La Samb ha completato la documentazione per l'iscrizione alla Serie C. Attesa per il via libera della Lega Pro.