Artigianalità nuove tecnologie e design | La qualità rimane il nostro punto di forza

Dal 1950, Elba Italy è un simbolo di eccellenza artigianale e innovazione. Con 75 anni di storia alle spalle, l’azienda di Borso del Grappa continua a conquistare il mercato globale, esportando in oltre 60 paesi. In un'epoca in cui la sostenibilità e il design si intrecciano sempre di più, Elba dimostra che la qualità rimane il vero faro per il futuro. Scoprite come tradizione e tecnologia possono coesistere in armonia!

NATA a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, nel 1950, Elba Italy compie 75 anni. L’azienda esporta in oltre 60 mercati internazionali, grazie alla combinazione di artigianalità, innovazione tecnologica e un design raffinato. Questi erano e restano i valori di questa impresa di elettrodomestici. "Siamo orgogliosi di celebrare i primi 75 anni di attività. Questo anniversario è per noi una grande occasione per festeggiare la nostra storia e, allo stesso tempo, guardare con ambizione al futuro. La qualità, l’innovazione e la capacità di rispondere alle diverse esigenze di chi ama la cucina sono i valori che ci guidano fin dall’inizio e che rimarranno i nostri punti di forza", dice Gabriele Garella, amministratore delegato di Elba Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Artigianalità, nuove tecnologie e design: "La qualità rimane il nostro punto di forza"

Su questo argomento da altre fonti

Arte e design in Giappone nel 2025: le iniziative da seguire; Abitbol: “La formula di Cartier? L’equilibrio tra alto artigianato e innovazione tecnologica”; Lo spettacolo con i costumi degli studenti di Accademia Costume e le borse di studio delle scuole di moda, come quella dedicata ai talenti del Camerun; Artigianato: design e tradizione nel futuro del legno trentino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne