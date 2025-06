Arte in lutto è morto Paolo Del Giudice | aveva 72 anni

L'arte trevigiana piange la scomparsa di Paolo Del Giudice, il maestro del colore e dell'emozione, che ci ha lasciati a 72 anni. La sua visione espressionista ha segnato un'epoca, catturando l’essenza della vita attraverso opere indimenticabili. Con la sua dipartita, non si spegne solo un talento, ma si apre un vuoto nel panorama culturale che invita a riflettere su quanto l'arte possa essere una testimonianza del nostro tempo.

L'arte trevigiana è in lutto per la morte di Paolo Del Giudice, mancato all'età di 72 anni a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo. Si è spento sabato scorso alla "casa dei Gelsi". Nel corso della sua lunga carriera ha immortalato, in un inconfondibile stile espressionista, i.

