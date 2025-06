Arte e pensiero nel cuore universitario della città torna il Veronetta Contemporanea Festival | Uniamo cultura e intrattenimento ricerca e socialità

Dal 9 al 18 giugno, il Polo Universitario di Santa Marta si trasforma in un palcoscenico vibrante per il Veronetta Contemporanea Festival. Un’occasione imperdibile per scoprire come arte e pensiero possano intrecciarsi, dando vita a dialoghi stimolanti e a nuove idee. In un’epoca in cui la cultura è più che mai fondamentale per la coesione sociale, questo festival si presenta come un faro di creatività e partecipazione in uno dei quartieri più vivi di Verona. Non perdere l'op

Dal 9 al 18 giugno, il Polo Universitario di Santa Marta accoglie una nuova edizione del Veronetta Contemporanea Festival, manifestazione culturale che unisce espressioni artistiche, impegno sociale e partecipazione civica nel quartiere più dinamico e multiculturale di Verona.

