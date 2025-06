Arte e moda riempiono le vetrine dell’ex Piccadilly La boutique | Ci prepariamo alla riapertura di settembre

Settembre si avvicina e con esso la riapertura dell’ex Piccadilly, un luogo simbolo che torna a pulsare di creatività. La sinergia tra Julian e Pietro Terzini promette di trasformare le vetrine in un'opera d'arte vivente. In un periodo dove l’arte e la moda si intrecciano sempre più, questa iniziativa rappresenta un invito a riscoprire il fascino della nostra città. Non perdere l’occasione di essere parte di questo rinascimento!

Insieme per ridare vita alle vetrine dell’ex Piccadilly, “dialogando con il cuore della città”. È questo il senso della collaborazione tra Julian, storico punto di riferimento per l’alta moda, con boutique a Milano Marittima, Rimini e San Marino, e Pietro Terzini, uno dei nomi più riconoscibili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Arte e moda riempiono le vetrine dell’ex Piccadilly. La boutique: “Ci prepariamo alla riapertura di settembre”

