Arrivati Crocione e Peso Sant’Ambrogio in festa

La Contrada di Sant’Ambrogio ha festeggiato un trionfo che segna un momento di grande orgoglio per la comunità, portando il Crocione nella storica chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questo evento non è solo una celebrazione locale, ma un riflettore sulla tradizione e sull'identità culturale italiana, sempre più al centro di un rinnovato interesse per le feste storiche. Chi si chiede come le tradizioni possano unire le generazioni trova risposte in momenti come questi!

La Contrada di Sant’Ambrogio ha avuto ieri la celebrazione del suo trionfo e il Crocione ha trovato una nuova casa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, mandando così in archivio l’edizione 2025 del Palio di Legnano: la Traslazione della Croce, ultimo atto dell’edizione di quest’anno della manifestazione, infatti, è andata in scena nella serata di ieri con una cerimonia che ha preso il via in piazza san Magno e che prevedeva anche la consegna del Peso, il simbolico premio assegnato alla Contrada vincente. Come di consueto a consegnare il Peso 2025 nelle mani del gran priore vincente della contrada di Sant’Ambrogio, Ermenegildo Pizzo, è stato il Supremo magistrato del Palio e sindaco della città, Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrivati Crocione e Peso. Sant’Ambrogio in festa

Ne parlano su altre fonti

Arrivati Crocione e Peso. Sant’Ambrogio in festa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arrivati Crocione e Peso. Sant’Ambrogio in festa

Si legge su ilgiorno.it: Il simbolico premio in 1.176 grammi d’argento opera della studentessa iraniana. Pooneh Rajabdoust Golsefidi vincitrice del concorso interno all’Accademia di Brera.