Arriva la mostra di Harry Potter a Milano | ecco quanto costano i biglietti e quando apre

La magia di Harry Potter sbarca a Milano! La mostra immersiva, già un successo mondiale, offre un'esperienza unica tra oggetti di scena e costumi originali. Non è solo un evento per fan, ma un'opportunità per riscoprire il potere della fantasia in un'epoca dove l'immaginazione è più che mai fondamentale. Scopri i dettagli sui biglietti e preparati a vivere un'avventura indimenticabile nel mondo di Hogwarts!

Dopo le tappe internazionali a Melbourne, New York e Salt Lake City, la mostra dedicata al mondo creato da J.K. Rowling approda anche in Italia, con un allestimento immersivo pensato per adulti, bambini e fan di ogni età. Un viaggio tra oggetti di scena, costumi originali, ambientazioni fedelmente ricreate e contenuti interattivi che ripercorrono la saga cinematografica e quella teatrale. “Questa mostra celebra l’universo esteso di Harry Potter come nessun’altra mostra itinerante ha mai fatto prima”, ha dichiarato Tom Zaller, presidente e CEO di Imagine. Tra le attrazioni principali, ci sarà una ricostruzione della Sala Grande di Hogwarts, con effetti visivi e sonori, e un’esperienza digitale legata alla Mappa del Malandrino: i visitatori vedranno comparire il proprio nome tra i corridoi della scuola, come veri studenti di magia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva la mostra di Harry Potter a Milano: ecco quanto costano i biglietti e quando apre

