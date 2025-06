Arriva Donnarumma il Milan ha trovato il nuovo portiere

Il Milan ha appena ingaggiato Gigio Donnarumma, il portiere che ha saputo brillare con il PSG, contribuendo a conquistare la Champions. Dopo essere diventato campione d'Europa, l'estremo difensore si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in rossonero. Un acquisto strategico che segna un ritorno alle radici del club, da sempre sinonimo di grandi portieri. Il futuro del Milan è nelle mani di un vero fuoriclasse!

Gigio Donnarumma si è appena laureato campione d'Europa con il Psg e ora si pensa al futuro: arriva lui, nuovo portiere per il Milan Campione d'Europa e nel successo del Paris Saint-Germain in Champions c'è la sua firma. La squadra di Luis Enrique deve molto alle parate di Gigio Donnarumma: decisivo contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, spettatore non pagante contro l'Inter. In finale le manone di Donnarumma non sono servite ai parigini: troppo ampio il divario mostrato in campo rispetto ai nerazzurri che mai hanno impensierito il portiere di Castellammare. Per l'ex Milan è dunque il momento dei festeggiamenti, di godersi questo ennesimo successo e poi di pensare al futuro.

Leggi anche Donnarumma all’Inter: arriva l’annuncio prima della finale - Prima della finalissima di Champions League, arriva l'annuncio su Gianluigi Donnarumma: il portiere del PSG, ex Milan, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza.

