Arrampicata sportiva | a Denver è protagonista il maltempo Vincono Hunt e Katibin nello speed

La tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva dedicata allo speed si conclude in maniera rocambolesca a Denver, dove a farla da padrone è il meteo. Mentre erano in corso le fasi finali del torneo ad eliminazione diretta della specialità più veloce della disciplina infatti il vento e la pioggia hanno costretto gli organizzatori a far terminare l’evento in anticipo, con i soli ottavi di finale disputati. A quel punto, per assegnare la vittoria tanto al femminile quanto al maschile, sono stati presi in considerazione i tempi di qualifica fatti segnare ieri dai climber nell’unica arrampicata effettiva disputata. 🔗 Leggi su Oasport.it