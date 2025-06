Armoni esalta l’Armani | Milano mata Bologna a domicilio e rimette la semifinale in pari

L’Armani Milano riscrive la storia! Con una vittoria schiacciante per 66-85, i milanesi pareggiano la semifinale contro la Virtus Bologna, dimostrando che la determinazione fa la differenza. Dopo una Gara 1 in bilico, Milano si è rivelata solida e strategica, pronta a dar battaglia fino all’ultimo. Il campionato di basket italiano si infiamma, e questa serie promette emozioni da brivido. Chi trionferà nel cuore della pallacanestro?

Bologna, 2 giugno 2025 – L’Armani espugna la Segafredo Arena, vince 66-85. e conquista il punto dell’1-1 rimettendo in pari la serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Dopo esserci andata ad un passo in Gara 1 perdendo solo di un punto, questa volta Milano è più concreta, gestisce il vantaggio per tutta la ripresa ed espugna il campo bolognese che quest’anno in campionato era stato violato solo una volta. Lo fa con un clamoroso Armoni Brooks, autore di 20 punti e di una super partita, come Shields che ne fa 14 (56 da 2), ma soprattutto una difesa praticamente perfetta sugli esterni di bolognesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net