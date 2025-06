Arezzo la Fiera vola a forza cinquantamila Tante le presenze della maxiedizione

La Fiera di Arezzo si conferma un evento imperdibile: con 50.000 presenze, è la massima espressione di partecipazione e festeggiamenti della comunità. Mentre l’assessore Merelli e la Filarmonica Guido Monaco intonano l’inno nazionale, la città dimostra come cultura e tradizione possano unire le persone. In un'epoca dove il valore delle esperienze condivise è sempre più riconosciuto, Arezzo si erge a simbolo di vitalità e coesione. Non perdere l

Arezzo, 2 giugno 2025 – Giovedì ha firmato la più imponente variazione di bilancio della sua vita. Ora è lì, che soffia nel sassofono con tutte le sue forze. Anche Alberto Merelli, 15 anni da assessore, dà fiato alla Fiera: con i colleghi della Filarmonica Guido Monaco, camicia bianca sotto il sole, suona l'inno nazionale. Che per un giorno accarezza Mameli ma anche l'evento di punta della città. Perché l'Antiquaria per ora attraversa l'edizione-scommessa, tre giorni filati in mezzo al lungo ponte, con il vento in poppa, chissà se anche per il soffio "impetuoso" di Merelli. Non è un'edizione da grandi acquisti, alla vigilia dell'estate (e delle vacanze) la prudenza regna sovrana e nessuno può permettersi variazioni di bilancio familiare esagerate, ma la folla è impenetrabile.

