Arese 200 persone in piazza per dire no al massacro di Gaza

Ad Arese, oltre 200 persone si sono unite per esprimere il loro dissenso contro la violenza in Gaza. In un momento storico in cui le voci di protesta si levano in tutto il mondo, questa manifestazione è un'eco di speranza e solidarietà. "Gaza muore, non restiamo in silenzio" è più di uno slogan: è un invito a riflettere sulla nostra umanità. Uniti, possiamo accendere una luce in queste tenebre. La pace è possibile, non smettiamo di crederci

Arese – Fiammelle di speranza per illuminare la notte del mondo. Parole scritte molto tempo o solo pochi giorni fa per invocare la fine dei massacri e condannare i crimini di guerra perpetrati dal governo israeliano in Palestina. Oltre 200 persone hanno partecipato ieri sera alla manifestazione “Gaza muore, non restiamo in silenzio”, nell'ambito della campagna “L'ultimo giorno di Gaza”. promossa dalla Rete per la pace, composta da tredici associazioni locali: Acli, Anpi, Amici di Luca Attanasio, Barabba's clowns, Caritas Arese, Commissione carità e missione, Emergency gruppo Groane, Gso Don Bosco Arese, Young do it, Libera contro le mafie, Misericordia Arese, Pensionati per la città e Prospettiva 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arese, 200 persone in piazza per dire no al massacro di Gaza

