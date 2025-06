Ardoino si sfoga | Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo

Paolo Ardoino, CEO di Tether, alza la voce sui social: è un peccato trascurare soci volenterosi che potrebbero dare una spinta significativa. In un momento in cui le collaborazioni strategiche nel business sportivo sono fondamentali, il suo appello sottolinea l'importanza di valorizzare chi è pronto a investire. La sua posizione sulla Juventus potrebbe rivelarsi cruciale nel contesto delle sinergie tra sport e finanza digitale. Non perdere di vista queste dinamiche!

Ardoino: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social del CEO di Tether Intervenuto sul proprio profilo X, Paolo Ardoino si è sfogato chiarendo anche la posizione di Tether nel mondo Juve. Le sue dichiarazioni. ARDOINO – «Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo»

Leggi anche Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social - Paolo Ardoino, CEO di Tether, rompe il silenzio e lancia un appello ai soci volenterosi della Juventus: «È un peccato lasciarli in disparte».

Cosa riportano altre fonti

Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social

Secondo juventusnews24.com: Ardoino: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social del CEO di Tether Intervenuto sul proprio profilo X, Paolo Ardoino si è ...

Juve, lo sfogo di Ardoino: "Vogliamo contribuire, la società non ce lo permette"

Si legge su msn.com: Il post sui social del ceo di Tether, nuovo azionista di minoranza del club bianconero: "Non abbiamo potuto partecipare all'aumento di capitale" ...

Ardoino (CEO Tether) si sfoga sui social per il mancato coinvolgimento nella Juventus

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...