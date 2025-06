Ardoino si sfoga | Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo Il messaggio social

Paolo Ardoino, CEO di Tether, rompe il silenzio e lancia un appello ai soci volenterosi della Juventus: «È un peccato lasciarli in disparte». In un momento in cui il calcio sta adattando il suo modello economico all'era digitale, il potenziale investimento di Tether potrebbe rappresentare una svolta significativa. Le sue parole ci ricordano l'importanza di abbracciare opportunità innovative per garantire un futuro solido e prospero nel mondo sportivo.

Ardoino: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social del CEO di Tether. Intervenuto sul proprio profilo X, Paolo Ardoino si è sfogato chiarendo anche la posizione di Tether nel mondo Juve. Le sue dichiarazioni. ARDOINO – « Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether “caccera’ il grano” per sostenere la Juventus, acquistare nuovi giocatori etc. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social

Cosa riportano altre fonti

Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social

Si legge su juventusnews24.com: Ardoino si sfoga: «Un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo». Il messaggio social 02/06/2025 09.30 Pioli Juventus, non tramonta questa idea per ...

Paolo Ardoino (Tether): “L’aumento delle tasse sui Bitcoin farà scappare dall’Italia cervelli e capitali”

Segnala repubblica.it: Nel mondo delle criptovalute Paolo Ardoino è probabilmente l’italiano più celebre. È fondatore e guida di Tether, azienda dietro una valuta digitale dal valore stabile e ancorata al dollaro ...