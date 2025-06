Ardea benzinaio accoltellato al cuore | 18enne confessa il delitto

Ad Ardea, un tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza. Un benzinaio è stato accoltellato al cuore da un 18enne, confessando il delitto dopo giorni di indagini. Questo drammatico episodio non è solo una cronaca nera, ma mette in luce un trend inquietante: la crescente violenza giovanile. Quali sono le cause di tali gesti estremi? La nostra società è davvero pronta a affrontare questa emergenza?

Ardea, 2 giugno 2025 – Un benzinaio è stato ucciso a Ardea, in località Tor San Lorenzo. I fatti risalgono al 27 maggio scorso: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri un 18enne del luogo, con precedenti, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio del 36enne bangladese, gestore e benzinaio presso un distributore di carburanti. Poco prima delle 12:00 un uomo a bordo di una moto, travisato da un casco integrale, vestito completamente di nero e armato di un grosso coltello si era infatti recato presso il distributore “Toil” di Tor San Lorenzo, ferendo con una coltellata mortale al cuore il benzinaio, prima di asportargli 570 euro in contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

