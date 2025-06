Architetto di 38 anni muore nel sonno dopo la finale di Champions

Una tragedia ha colpito la piccola comunità di Virco, dove Francesco Liani, un architetto di 38 anni, è scomparso nel sonno dopo aver tifato per l’Inter in finale di Champions. La sua morte segna una perdita incolmabile per chi lo conosceva, ma riporta anche alla luce il tema dell’importanza del benessere mentale e fisico. Quanto conosciamo davvero le fragilità che ci circondano? La vita è breve, non lasciamo spazio all’indifferenza.

Un tragico risveglio ha sconvolto Virco, piccola frazione di Bertiolo. Francesco Liani, un architetto di 38 anni, conosciuto e amato per il suo impegno nella comunità e la sua passione per il calcio, si è spento improvvisamente nel sonno. Sabato sera aveva tifato la sua Inter durante la finale di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Architetto di 38 anni muore nel sonno dopo la finale di Champions

Approfondimenti da altre fonti

Architetto muore nel sonno a 38 anni dopo la finale di Champions League. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Malore improvviso, Alessia Negri muore a 38 anni dopo giorni di agonia. Il dolore della famiglia: «Ogni perché rimane senza risposta»

Da msn.com: Alessia Negri, una giovane architetta, si trovava in casa a Poggio Rusco (Mantova) quando è stata colta da un improvviso malore. La 38enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e le sue gravi ...

Muore noto architetto: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Riporta grossetonotizie.com: Arcidosso (Grosseto). “ Questa mattina, all’età di 84 anni, ci ha lasciato l’architetto Nello Nanni. E’ stato uno degli studiosi di maggior rilievo del territorio, grande esperto di storia locale e ...

Francesco Calgaro colpito da un malore: l'architetto muore a 63 anni

Da ilgazzettino.it: Se n’é andato all’età di 63 anni Francesco Calgaro, noto e stimato architetto originario di Selvazzano, residente a Montegrotto. Assieme all’amico d’infanzia e collega Giancarlo Ghinello ...