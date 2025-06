Aqua World | riapre il paradiso acquatico di Cinecittà World tra spiagge scivoli e divertimento senza fine

Aqua World riapre le sue porte e promette un'estate indimenticabile! Con oltre 20.000 mq di divertimento tra spiagge dorate, scivoli mozzafiato e atmosfere tropicali, il parco acquatico di Cinecittà World è il luogo ideale per sfuggire al caldo romano. In un’epoca in cui la ricerca di esperienze uniche è sempre più forte, Aqua World si propone come un’oasi di svago che unisce adrenalina e relax. Non perdere l'occasione di scopr

Roma, 2 giugno 2025 – Oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali: da Sabato 31 Maggio ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, un vero e proprio paradiso estivo per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza ad alto tasso di divertimento e relax senza allontanarsi da Roma. Tra le attrazioni più amate del Parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia, un’oasi di pace dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

