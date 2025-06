Appicca rogo all’uscio del market ma passanti notano la scena In fumo nella notte anche un furgone

Un incendio misterioso ha scosso la tranquillità notturna di Sant'Isidoro, a Nardò, dove un supermercato è stato preso di mira. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente allerta per la sicurezza nei luoghi pubblici. La reazione tempestiva dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori, ma resta da chiedersi: cosa si nasconde dietro gesti tanto estremi? La curiosità è palpabile, e le indagini sono appena iniziate...

NARDÒLECCE – Doppio intervento, nella notte, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale. Intorno all’una, per cominciare, hanno raggiunto Sant’Isidoro, la marina di Nardò, per un incendio divampato davanti a un supermercato gestito da un 57enne. È accaduto sull’uscio del market al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appicca rogo all’uscio del market, ma passanti notano la scena. In fumo nella notte anche un furgone

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Appicca un rogo a 10 anni. Incastrato da un drone

Da ilgiornale.it: Quando gli ispettori regionali guardano al rallenty le immagini riprese dal drone anti incendi non credono ai loro occhi. È un bambino il piromane che ha appiccato il fuoco nei boschi della ...

Appicca fuoco alla cantina della ex Il rogo si estende nei sotteranei

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: {{IMG_SX}}BOLOGNA, 12 APRILE 2008 - Poteva trasformarsi in tragedia il rogo doloso appiccato alla porta di una cantina in uno stabile di San Ruffillo. Protagonista Pietro Galici, 43 ...

Giovane piromane bloccato dopo aver appiccato i roghi

Secondo corriereadriatico.it: GENGA - Carabinieri pompieri evitano il propagarsi di un rogo ad Avenale di Genga. Un ragazzo del posto avrebbe voluto appiccare un incendio che, considerando le alte temperature di questa settimana e ...