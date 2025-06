Appello di Trump contro la seconda sentenza sui dazi bloccati

Trump lancia un nuovo appello contro la sentenza che ha bloccato i suoi dazi, un tema che continua a scuotere le basi del commercio internazionale. Mentre il mondo si interroga sul futuro delle relazioni commerciali globali, l'ex presidente cerca di mantenere viva l'attenzione su una battaglia che potrebbe ridefinire le strategie economiche degli Stati Uniti. Restate sintonizzati: il risultato di questa lotta avrà ripercussioni ben oltre gli oceani!

L'amministrazione Trump si è rivolta ad un tribunale d'appello anche sulla secondo sentenza che aveva bloccato i dazi. Lo riportano i media americani. Lo scorso 28 maggio la Corte per il commercio internazionale Usa ha dichiarato per la prima volta illegali le tariffe imposte dal tycoon. Il giorno dopo una corte federale di Washington ha emesso una seconda sentenza in materia stabilendo che quei dazi non rientravano nei poteri del presidente ai sensi dell' International Emergency Economic Powers Act, una legge volta ad affrontare minacce "insolite e straordinarie" durante le emergenze nazionali.

