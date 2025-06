Appartamento fatto di canapa in un edificio dell’800 in centro

Un appartamento in canapa nel cuore di Forlì rappresenta un passo audace verso un futuro più sostenibile. Questo progetto innovativo, che riunisce la tradizione della Romagna con le moderne tecniche di bioedilizia, non è solo un’abitazione, ma un simbolo di una nuova era ecologica. Riscoprire la canapa, pianta versatile e amica dell’ambiente, è un segnale forte: l’architettura si fa green, e Forlì è pronta a guidare il cambiamento!

Forlì, 2 giugno 2025 – Reintrodurre in Romagna la coltura della canapa, innestata con evolute tecniche di bioedilizia, per diffondere un modo più sostenibile di costruire. È questo l’ambizioso progetto che sta prendendo forma in via Ravegnana 13, alle porte del centro storico di Forlì. Qui, l’impresa Colorare Ravenna ha acquistato un immobile ottocentesco e ha dato inizio a un complesso lavoro di ristrutturazione. L’obiettivo è realizzare 12 unità abitative con posto auto, seguendo criteri costruttivi tali da rientrare nella classificazione energetica A. “Lavoro in questo ambito da quando avevo 14 anni – racconta il titolare Andrea Canducci –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Appartamento fatto di canapa in un edificio dell’800 in centro”

