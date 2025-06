Appalti pubblici Federcepicostruzioni | E' un quadro allarmante

Il rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione lancia un campanello d’allarme sullo stato degli appalti pubblici in Italia. Le criticità emerse non sono solo numeri, ma riflettono una cultura del rischio che potrebbe compromettere il futuro delle nostre infrastrutture. In un contesto dove la trasparenza è fondamentale per la ripresa economica, è essenziale affrontare questo tema con urgenza. Come possiamo garantire un futuro più solido e integro?

“La Relazione annuale presentata alla Camera dei deputati dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, conferma in modo inequivocabile le preoccupazioni e le criticità che il nostro Centro Studi denuncia da tempo: il nostro sistema degli appalti pubblici è sempre più. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Appalti pubblici, Federcepicostruzioni: "E' un quadro allarmante"

