Appalti per la rigenerazione urbana della zona industriale società esclusa fa ricorso al Tar

La battaglia legale per la rigenerazione urbana della zona industriale si intensifica: Avm Costruzioni Srl ha presentato ricorso al TAR contro la Manu Immobiliare Srl, attivando un dibattito cruciale sul futuro delle aree dismesse. In un'epoca in cui la sostenibilità e il recupero degli spazi abbandonati sono al centro dell'attenzione, questo caso rappresenta un banco di prova per le politiche locali. Chi avrà la meglio in questa sfida? La risposta potrebbe ridefinire il volto industrial

La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Vincenzo Salamone si è pronunciata sul ricorso presentato dalla società Avm Costruzioni Srl contro l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana nei confronti della società Manu Immobiliare Srl, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Appalti per la rigenerazione urbana della zona industriale, società esclusa fa ricorso al Tar

Cosa riportano altre fonti

Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Mazzetti (FI): “Appalti, no ai referendum. Serve semplificazione”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rigenerazione urbana, ecco il testo all’esame del Senato

Da edilportale.com: Il ddl affida il coordinamento della rigenerazione urbana a diversi enti: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coordina le politiche della rigenerazione urbana e aggiorna gli ...

Il consiglio dice sì alla rigenerazione urbana: ok unanime per recuperare il patrimonio edilizio

trcgiornale.it scrive: Civitavecchia dice sì alla rigenerazione urbana attraverso due delibere che sono state approvate nell’ultimo consiglio comunale. All’unanimità è stato infatti dato il via libera alle delibere che rece ...

Rigenerazione urbana - VIII edizione

Riporta professionearchitetto.it: si trovano oggi al centro di un dibattito cruciale sulla rigenerazione urbana. Queste "zone di frangia", caratterizzate da un mix eterogeneo di aree residenziali degradate, centri commerciali ...