Antonella Paternò Rana si aggiudica l' edizione 2025 del Premio Giulietta

Antonella Paternò Rana è la vincitrice del Premio Giulietta 2025, un traguardo che celebra l'eccellenza femminile in un momento storico in cui il potere delle donne emerge sempre più forte. La cerimonia si svolgerà il 6 giugno a Verona, in una location che incarna la bellezza e la forza della tradizione. Scopri come la carriera di Antonella continua a ispirare nuove generazioni e a scrivere capitoli inediti per il futuro delle donne nel mondo del lavoro.