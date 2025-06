Antitrust Ue multa Delivery Hero e Glovo per cartello e pratiche anticoncorrenziali

L'Antitrust UE ha colpito duramente Delivery Hero e Glovo con una multa di 329 milioni per pratiche anticoncorrenziali. Questo caso mette in luce un trend preoccupante nel settore delle consegne a domicilio: la crescente concentrazione del mercato. Mentre i consumatori cercano sempre più comodità , la salute della concorrenza è a rischio. È fondamentale che le piattaforme agiscano correttamente per garantire un servizio equo e competitivo. Rimanete sintonizzati!

L'Antitrust Ue ha dato una multa di 329 milioni a due piattaforme per la consegna di cibo a domicilio: la tedesca Delivery Hero e la spagnola Glovo. Contesta loro un cartello durato dal 2018, quando il gruppo di Berlino ha fatto il primo investimento di minoranza in Glovo, fino al 2022, quando ne ha preso il controllo esclusivo. Tra le contestazioni, lo scambio sistematico di informazioni, inclusa la presenza internazionale, e accordi per non 'sottrarsi' a vicenda i dipendenti (non i riders), 'no-poach' in gergo antitrust. E' la prima volta che l'Ue sanziona pratiche anticoncorrenziali nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antitrust Ue multa Delivery Hero e Glovo per cartello e pratiche anticoncorrenziali

