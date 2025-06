Annalena Baerbock eletta presidente dell' Assemblea Generale Onu

Annalena Baerbock, ex ministra degli Esteri tedesca, è stata eletta presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea Generale ONU, un traguardo che segna un passo importante verso una maggiore rappresentanza femminile in contesti di potere globale. Con 167 voti a favore, Baerbock si unisce a un gruppo ristrettissimo di donne che hanno guidato l'assemblea. La sua elezione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella diplomazia internazionale, dove le voci femminili stanno finalmente

L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e' stata eletta presidente dell'80esima sessione dell' Assemblea Generale Onu. Baerbock, che ha ottenuto 167 voti, e' solo la quinta donna a ricoprire il ruolo di presidente dell'organo che comprende tutti i 193 Stati membri, eletto annualmente a rotazione tra i gruppi regionali. "Se eletta, servirò tutti i membri, grandi e piccoli. Come mediatrice onesta. Come unificatrice. Con orecchio e la porta aperta", ha detto presentando le sue priorita' durante un dialogo informale prima del voto. Baerbock, 44 anni, e' stata ministra degli Esteri tedesca dal 2021 al 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Annalena Baerbock eletta presidente dell'Assemblea Generale Onu

Cosa riportano altre fonti

Baerbock nuova presidente dell'assemblea generale dell'Onu. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Baerbock nuova presidente dell'assemblea generale dell'Onu

Secondo ansa.it: L'ex ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e' stata eletta presidente dell'80esima sessione dell'Assemblea Generale Onu. (ANSA) ...

Lo sport, l’ambiente e il carisma da leader: chi è Annalena Baerbock

Da open.online: Annalena Charlotte Alma Baerbock ha 40 anni ... Dal 2009 al 2013 si trasferisce a Brandeburgo ricoprendo il ruolo di presidente regionale dei Verdi per poi essere eletta con lo stesso partito al ...

Da dove viene Annalena Baerbock

Come scrive ilpost.it: Fino a tre anni fa Annalena Baerbock era una semi-sconosciuta ... Per bilanciare il suo profilo era stata scelta Baerbock, eletta in Parlamento nel 2013 e con estesi contatti con l’ala sinistra ...