Anguilla un piano di studio internazionale

L'anguilla di Comacchio, simbolo di biodiversità e cultura locale, diventa protagonista di un progetto internazionale che unisce 35 esperti da tutto il mondo. Questo incontro non è solo un momento di studio, ma un’opportunità per riscoprire l'importanza delle tradizioni ittiche nella sostenibilità ambientale. La condivisione di conoscenze tra accademici apre a nuove prospettive, rendendo Comacchio un fulcro di innovazione e rispetto per la natura!

L’ anguilla di Comacchio è stato il tema al centro della tappa comacchiese del gruppo di lavoro di 35 docenti e ricercatori di varie università internazionali. A Comacchio, gli studiosi sono arrivati per vivere un momento di lavoro e di condivisione scientifica all’interno del progetto Cost eel support, promosso e organizzato dallo staff scientifico guidato di Oliviero Mordenti del dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’ Università di Bologna. Il progetto, dal titolo ‘Risolvere i colli di bottiglia nella riproduzione delle anguille per supportare un’ acquacoltura sostenibile ’, ha poi fatto una tappa alla Manifattura dei Marinati dove sono stati accolti dal vicesindaco Maura Tomasi che ha dato loro il benvenuto della città e li ha invitati ad assaggiare alcuni piatti a base proprio di anguilla, degustazioni realizzate a base di marinati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anguilla, un piano di studio internazionale

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anguilla, un piano di studio internazionale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anguilla, un piano di studio internazionale

Lo riporta msn.com: L’ anguilla di Comacchio è stato il tema al centro della tappa comacchiese del gruppo di lavoro di 35 docenti e ricercatori di varie università internazionali. A Comacchio, gli studiosi sono arrivati ...

La Fao: «A rischio estinzione l’anguilla nel Mediterraneo». Ecco il possibile piano per salvarla

Segnala corriere.it: Lo studio ha evidenziato ... In cosa consiste il Piano di gestione? Fondamentalmente in una parziale chiusura, ogni anno, della pesca dell’anguilla, nel divieto assoluto della pesca ricreativa ...