Angelo Pavanetto taglia l' erba lungo la sponda del Musestre e precipita nel fosso | muore schiacciato dal trattore

Tragico incidente a Roncade: Angelo Pavanetto, 60 anni, ha perso la vita mentre lavorava lungo il fiume Musestre. Il suo trattore, purtroppo, è scivolato nel fosso, schiacciandolo. Questo dramma riporta l’attenzione sulla sicurezza nei lavori agricoli, un tema cruciale in un'epoca in cui il settore è sempre più sotto pressione. La protezione dei lavoratori deve diventare una priorità per evitare simili tragedie futuri.

RONCADE - Grave incidente questa sera intorno alle 20.30 a Roncade, lungo l?argine del fiume Musestre, dove un uomo di 60 anni, Angelo Pavanetto, residente nella zona, è rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Angelo Pavanetto taglia l'erba lungo la sponda del Musestre e precipita nel fosso: muore schiacciato dal trattore

Angelo Pavanetto, titolare della tabaccheria di via Roma si cappotta con il trattore e muore schiacciato nell’acqua

