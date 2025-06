Angela Nasti e Stefano De Martino | il flirt diventa virale spunta il filmato di una videochiamata

Il gossip impazza e le sorprese non mancano! Stefano De Martino e Angela Nasti, protagonisti di un flirt che sta catturando l’attenzione di tutti, sono stati immortalati in una videochiamata che ha fatto il giro del web. La maglia del Napoli indossata da Angela non è solo un dettaglio, ma un simbolo di passione e appartenenza. Riuscirà questo legame a resistere tra luci e ombre del mondo dello spettacolo? La curiosità cresce!

Stefano De Martino e Angela Nasti sono al centro del gossip per una frequentazione che, pur non essendo stata confermata ufficialmente, appare sempre più concreta. Dopo diversi avvistamenti, un video virale in cui i due appaiono in videochiamata ha infiammato i social. Nel filmato, De Martino è al telefono con Angela, che indossa la maglia del Napoli: un dettaglio che sottolinea la loro passione comune per la squadra partenopea e rafforza l’intesa tra i due. Tra indiscrezioni, foto rubate e riservatezza. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica e rilanciato da Deianira Marzano, Angela avrebbe inizialmente preso le distanze, diffidente per via della fama da latin lover di Stefano De Martino, reduce dal divorzio con Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it