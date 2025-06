Anellucci rivela | Conte non era intenzionato a restare al Napoli

Un retroscena che scuote il mondo del calcio: Antonio Conte, fresco di Scudetto con il Napoli, non aveva intenzione di restare! Le parole di Claudio Anellucci, noto agente FIFA, gettano luce su un possibile cambio di rotta. Questo scenario ci fa riflettere sulle dinamiche imprevedibili del calcio moderno, dove anche i trionfi possono nascondere piani inaspettati. Cosa riserver√† il futuro a uno dei tecnici pi√Ļ ambiziosi?

Antonio Conte avrebbe dovuto lasciare il Napoli dopo lo Scudetto: la rivelazione di Claudio Anellucci, agente FIFA e dirigente sportivo.

Anellucci: ‚ÄúBinomio Conte-De Laurentiis si è rivelato vincente‚ÄĚ

Anellucci: "Antonio Conte non voleva restare al Napoli, l'amore dei tifosi lo h convinto"

Anellucci: "Smentita Hermoso è per dare serenità a Conte! Natan? Potrebbe entrare in qualche scambio"

